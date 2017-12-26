2017/12/26 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية

26 ديسمبر, 2017 | 6:49 م - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد، متوعدة بتطبيق القانون بحق كل المتجاوزين على الكوادر الطبية أثناء تأدية الواجب.

وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “الموقف العراقي” إن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء على مدير مستشفى الجملة العصبية ببغداد، مبيناً أنهم موقوفون حالياً في احد مراكز الشرطة وفقاً لأحكام المادة 230 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف الدولة أثناء تأدية واجبه.

واوضحت الوزارة، أن الوزارة جادة في تطبيق القانون بحق كل شخص يعتدي على الكوادر الطبية وملاحقته قانونياً لتقديمه إلى العدالة.

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