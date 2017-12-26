الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


الداخلية: اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية
2017/12/26 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الداخلية: اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية

26 ديسمبر, 2017 | 6:49 م   -   عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد، متوعدة بتطبيق القانون بحق كل المتجاوزين على الكوادر الطبية أثناء تأدية الواجب.

وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “الموقف العراقي” إن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء على مدير مستشفى الجملة العصبية ببغداد، مبيناً أنهم موقوفون حالياً في احد مراكز الشرطة وفقاً لأحكام المادة 230 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف الدولة أثناء تأدية واجبه.

واوضحت الوزارة، أن الوزارة جادة في تطبيق القانون بحق كل شخص يعتدي على الكوادر الطبية وملاحقته قانونياً لتقديمه إلى العدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اتخاذ الإجراءات بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).


كامل التفاصيل في: الموقف العراقي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هولندا تحذر مواطنيها.. إطلاق الألعاب النارية جريمة تساوي القتل العمد
⋙ الإعلام الحربي تصدر بياناً بشأن أحداث أمنية بكركوك وتحذر من تضليل الرأي العام
⋙ العراق يرد بشدة تقرير سعودي بنشاط داعش بكركوك
⋙ جندية بريطانية تحقق "سابقة داعشية".. تفاصيل عملية هوليودية
⋙ علاوي يدعو لاحتواء الأكراد في خضم أزمة مع بغداد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| الكرملين ينظر في قانونية دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
⋙ فيديو مسيء لولي العهد الكويتي وضبط أربعة متهمين
⋙ بالصورة.. اعتقال اعتقال "ارهابي" في المنصور غربي بغداد
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة