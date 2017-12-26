خلية الاعلام الحربي ترد على صحيفة سعودية بقسوة وتهدد بمقاضاتها

2017/12/26 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، صحيفة سعودية، من المساس بالامن الوطن، على خلفية تقرير لها حول كركوك.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، ان "صحيفة الشرق الاوسط نشرت بتاريخ 2017/12/26 تقريرا خبريا ملتبسا يخلط بين الخبر والتحليل غير الموثق بشأن أحداث أمنية في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لها، وزعمت في تقريرها الملفق أن خلايا داعش النائمة تنشط في كركوك وتقف خلف اغتيال ضابط في الشرطة وقيادي في الحشد العشائري".

واضافت "في محاولة مفضوحة لتسويق رسالة مضطربة التفاصيل عمدت الصحيفة الى نشر صورة مقتبسة من باكستان مع التقرير مما يؤشر عدم مهنيتها في هذا الجانب وخواء معلوماتها في الساحة العراقية.



ولم يكتف التقرير بذلك بل نسب بيانا الى داعش اشار فيه الى جزئيات امنية غير متحققة في كركوك او محيطها ولم يثبته رصدنا الاعلامي المتواصل ولم تسعفه المعلومات الاستخبارية المعتمدة من مصادرها العسكرية الرسمية في المحافظة".

وتابعت "هنا نحذر الصحيفة وبعض وسائل الاعلام التي انساقت خلفها من اختلاق السيناريوهات التي تمس أمننا الوطني ونحتفظ بكامل الحق بمقاضاة اي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام ونعرب في الوقت نفسه عن ثقتنا بالخطاب الاعلامي العراقي والعربي والعالمي المسؤول الذي وقف مع الشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش الارهابية".



انتهى /خ.

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