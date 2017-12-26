سعد معن تعلن توقيف معتدين على مسؤول طبي وتوضح مصير مدير الارشفة

2017/12/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار الداخلية العراقية

26/12/2017

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(المستقلة)… اعلنت الداخلية العراقية اتخاذ اجراءات قانونية بحق المعتدين على مدير مستشفى الجملة العصبية .

وذكر المتحدث باسم الداخلية العميد سعد معن ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء على مدير مستشفى الجملة العصبية ببغداد وهم موقوفون حالياً في احد مراكز الشرطة وفقاً لاحكام المادة 230 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف الدولة اثناء تأدية واجبه.

واكد معن ان الوزارة جادة في تطبيق القانون بحق كل شخص يعتدي على الكوادر الطبية وملاحقته قانونياً لتقديمه الى العدالة.

وفي صعيد اخر نفى معن الأنباء التي تحدثت عن توقيف مدير الارشيف في وزارة الداخلية.



(النهاية)

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