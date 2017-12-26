2017/12/26 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يباشر بالمرحلة الأخيرة من حفر الساتر الحدودي مع سوريا

26 ديسمبر, 2017 | 8:53 م - عدد القراءات: 4 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء، المباشرة بالمرحلة الأخيرة في حفر الساتر الحدودي بين العراق وسوريا.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي اطلع عليه “الموقف العراقي” أن مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بانجاز المرحلة الأخيرة من حفر الساتر الحدودي بين العراق بهدف تأمين الحدود وصد هجمات عصابات داعش الإرهابية.

واوضح البيان، أن ابطال الهندسة العسكرية أنه لم يتبق سوى 500 متر على انجاز الساتر الحدودي.

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