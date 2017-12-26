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طيران الجيش يكثف من طلعاته لملاحقة الدواعش على الشريط الحدودي
2017/12/26 | 21:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ الانبار..

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، عن قيام طيران الجيش بتكثيف طلعات الجوية على الشريط الحدودي مع سوريا رغم اعلان النصر على مجرمي داعش .

وذكر العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” طيران الجيش وفر مظلة جوية على طول الشريط الحدودي مع سوريا في خطوة تهدف الى مراقبة تحركات عصابات داعش الاجرامية للحد من عمليات التسلل من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية للمحافظة “.

واضاف ان” الهدف من تكثيف الطلعات الجوية على الشريط الحدودي مع سوريا جاءت وفق معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش الاجرامية المتواجدين داخل الاراضي السورية العبور باتجاه المناطق الغربية للمحافظة على خلفية تقدم الجيش السوري باتجاه خلاياها النائمة في المناطق القريبة من الحدود العراقية السورية ،

موضحا ان” طيران الجيش قصف انفاق سرية في صحراء الانبار الغربية ماادى الى تدميرها بالكامل وفق معلومات تفيد بمقتل عدد من مجرمي داعش كانوا داخل هذه الانفاق لحضة قصفها “.

انتهى/ 12أ

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