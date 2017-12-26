هذه قرارات مجلس الوزراء اليوم

2017/12/26 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي على تسجيل مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل، كما وافق على دمج الوزارات والمضي بالاجراءات التشريعية.وأفاد بيان لمجلس الوزراء، تلقته وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان" المجلس ناقش المواد المطروحة على جدول الاعمال واصدر عددا من القرارات بشأنها، فيما جدد التهاني بأعياد الميلاد، متمنيا للمسيحيين ولجميع ابناء شعبنا العراقي العيش على ارض الوطن بخير وسلام واطمئنان".واوضح ان" المجلس وافق على تمويل وتأهيل مستشفى ابن القف لاصابات الحبل الشوكي ليكون مركزا تأهيليا متقدما لجميع الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق ايضا على تمويل مشاريع تأهيل المستشفيات سعة ٤٠٠ سرير، بالإضافة الى الموافقة على انشاء مصنع انتاج البطاقات والجوازات الالكتروني الملحق بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة".وأشار الى" موافقة المجلس على اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2016 الخاص بدمج الوزارات والمضي بالاجراءات التشريعية، وتقرير جمهورية العراق الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان".واوضح" كما وافق المجلس على تكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الاجراءات التنفيذية اللازمة وبحسب وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية".ونوه البيان الى" موافقة المجلس أيضا على المضي في استثمار جزيرة الاعراس السياحية والبحيرة المجاورة وتخويل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار البتّ في الموضوع على ضوء صيغة تحدد مسار حسم ملكية الارض دون تأخير اجراءات استثمار الموقعين المذكورين، والتعديل الثالث لنظام دور رعاية المسنين رقم ٤ لسنة ١٩٨٥ الذي دققه مجلس الدولة".ولفت الى ان" المجلس قرر ان تقوم الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعداد خطة لنقل الصلاحيات للمحافظات المحررة خلال عام ٢٠١٨ بعد تحقق استكمال متطلبات استقرار نينوى وصلاح الدين والانبار، وانتظام الاجتماعات الدورية لمجالس المحافظات لفترة اربعة اشهر بعد إقرار موازنة ٢٠١٨".وتابع" جرت في جلسة اليوم الموافقة على تسجيل مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وفقا لاحكام الدليل الاسترشادي لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص"، مشيرا الى" موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب والمكتب الاستشاري لنُظم المعلومات والحسابات والاتصالات في جامعة بغداد {الجهة الساندة} بإبرام عقد الشراكة مع المستثمر {القطاع الخاص} باتباع اسلوب الدعوة المباشرة من اجل البدء في المشروع آنفا".انتهى

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