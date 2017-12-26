تفجير خط ينقل النفط لأكبر ميناء في ليبيا

2017/12/26 | 21:05

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المعلومة/ متابعة …

فجر مسلحون خطا لنقل النفط الخام يصل إلى ميناء السدرة شمالي ليبيا، الثلاثاء، حسبما قالت مصادر عسكرية ليبية لـ”سكاي نيوز عربية”.

ووقع التفجير عن طريق عبوتين ناسفتين زرعها مسلحون، قرب منطقة مرادة جنوب غربي بلدة السدرة التي تضم أكبر ميناء لتصدير النفط في ليبيا.

ويتبع الخط الذي شهد التفجير شركة الواحة للنفط، ويصل بين حقول الشركة بمنطقة حوض مرادة النفطي إلى ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي.

وذكرت مصادر عسكرية مكلفة بحماية حوض بلدة مرادة، إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع عبوتين ناسفتين من قبل مسلحين قدموا بسياراتهم من جنوب بلدة مرادة، ثم فجروا العبوتين عند بعد.

واوضح المصدر، أن قوة مسلحة من سرية مرادة المقاتلة التابعة لجهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية، توجهت إلى موقع التفجير، حوالى 25 كم شمال غربي مرادة، والتحمت مع أفراد فصيل الحماية بعد فقدان الاتصال بهم في وقت سابق./ انتهى 25د

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