مضادات المعارضة تسقط طائرة حربية سورية

2017/12/26 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/دمشق - أعلن فصيل بالجيش السوري الحر إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات النظام في الريف الشرقي لمحافظة حماه وسط سوريا.

وأفاد المتحدث باسم جيش إدلب الحر مصطفى الحسين أن الطائرة من طراز ل39 وتم إسقاطها بمضادات أرضية في ريف حماه الشرقي بالقرب من بلدتي أبو دالي وأم قريتين.

وأوضح الحسين أن طائرات النظام تشن هجمات عنيفة على المنطقة منذ أيام ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأكد التلفزيون السوري سقوط طائرة حربية استهدفها مقاتلون من المعارضة بريف حماة الشمالي ومقتل الطيار.

ونقل عن القوات المسلحة السورية قولها إن المعارضة أسقطت طائرة عسكرية في محافظة حماة بشمال البلاد الثلاثاء وإن طيارها لقي حتفه.

وتشهد المحافظة ضربات جوية مكثفة للقوات المسلحة الروسية والسورية.



وذكر عمال إنقاذ وشهود عيان إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة في قصف على بلدات بعيدة عن خطوط المواجهة.

وذكر الدفاع المدني السوري أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الطيران الحربي الروسي على بلدات ريف إدلب الجنوبي الثلاثاء .

وأوضح مصدر في الدفاع المدني بالمحافظة القصف الجوي استهدف بلدات التمانعة والدجاج والحمدانية ومزارع في ريف ادلب الجنوبي صباح الثلاثاء.

واوضح أن عددا من الجثث مازالت تحت الانقاض كما تعرضت بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان لقصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي السوري ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال .

وحسب المصدر ذاته توجهت فرق من الدفاع المدني إلى قرية زويتينة جنوب بلدة أبو الظهور بريف ادلب الشرقي بعد تعرضها لقصف جوي من تلك الطائرات.

وذكرت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية إن الطيران الحربي استهدف مقرات المجموعات المسلحة في قرى ريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي الشرقي وسط تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف ينفذه الجيش على مواقع المسلحين وتحركاتهم.

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