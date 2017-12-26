السعودية تصدر توضيحا بشأن

2017/12/26 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت مصادر سعودية ان المعلومات بشأن إلغاء تصاريح السفر للعراق غير صحيحة.وبحسب الاعلام السعودي فان مديرية الجوازات تستقبل طلبات السفر الى العراق، إلا انها ترفض المنافذ السفر إلا بتصريح رسمي.وكانت الجوازات قد حذرت من قبل أن النظام سيطبق بحق من يسافر إلى العراق بدون تصريح رسمي.يذكر أن الأنظمة في السعودية تمنع سفر المواطنين إلى العراق في الوقت الراهن إلا بتصريح سفر من إدارات الجوازات، حيث لا زال العمل مستمراً في خدمة حجز المواعيد الالكترونية، عبر منصة ”أبشر” لإصدار تصريح سفر المواطنين إلى العراق.

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