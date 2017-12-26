مقتل جنديين واصابة ضابط بانفجار عبوة جنوب كركوك

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة كركوك، الثلاثاء، بأن جنديين قتلا فيما اصيب ضابط برتبة مقدم بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "عناصر الدورية قاموا بنقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي القتيلين الى دائرة الطب العدلي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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