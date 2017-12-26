الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


لافروف وتيلرسون يتفقان على الحاجة إلى مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية
2017/12/26 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، برنامج كوريا الشمالية النووي مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مؤكدا ضرورة الحاجة إلى بدء مفاوضات.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفي بينهما، أن «الطرفين اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي».

واوضحت، «تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن».

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