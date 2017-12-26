العتبة الحسينية تستضيف برلمان الشباب العراقي

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز رعاية الشباب التابع العتبة الحسينية المقدسة عن استقباله وفداً لبرلمان الشباب العراقي تضمنَ أكثر من 200 شاب وشابة ، وعقد ندوة حوارية ثقافية تحت عنوان (الشباب العراقي والتحديات المعاصرة)، تناولت أهم ما يواجه الشباب من تحديات.وذكر مدير مركز رعاية الشباب محمد علي الربيعي:" انطلاقا من مبدأ التعاون بين الشباب والمؤسسات، تم التنسيق لاستضافة وفد من أعضاء برلمان الشباب العراقي التابع الى وزارة الشباب والرياضة وعقد ندوة حوارية معهم في أروقة العتبة الحسينية المقدسة".واوضح الربيعي :" ان الهدف الرئيسي من اقامة هذه الندوة هو ايصال رسالة الى الجميع بأننا لا نقتصر على توجيه أعمالنا الى جهة دون اخرى ولا ننظر الى اختلاف مستويات الشباب، فالأساس هو التعاون مع الجميع والعمل الناجح" ، مبينا ان الاستضافة جاءت حسب توجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة لاهتمامه الكبير بشريحة الشباب كونهم واجهة وأساس المجتمع العراقي، وقد لاقت الندوة تفاعل كبير بين وفد البرلمان الشبابي والجمهور".

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