مجلس الوزراء يقر مشروع النظام الضريبي الشامل

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز..وافق مجلس الوزراء،اليوم الثلاثاء،على تسجيل مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وفقا لاحكام الدليل الاسترشادي لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه،انه “عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة العبادي وناقش المجلس المواد المطروحة على جدول الاعمال واصدر عددا من القرارات بشأنها وجدد مجلس الوزراء

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