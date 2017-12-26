الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


مجلس الوزراء يقر مشروع النظام الضريبي الشامل
2017/12/26 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  بغداد/البغدادية نيوز..وافق مجلس الوزراء،اليوم الثلاثاء،على تسجيل مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وفقا لاحكام الدليل الاسترشادي لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه،انه “عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة العبادي وناقش المجلس المواد المطروحة على جدول الاعمال واصدر عددا من القرارات بشأنها وجدد مجلس الوزراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يقر مشروع النظام الضريبي الشامل وكالة البغدادية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقر مشروع النظام الضريبي الشامل) نشر أولاً على موقع (البغدادية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقر مشروع النظام الضريبي الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (البغدادية نيوز).


كامل التفاصيل في: البغدادية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مقتل 7 من حزب العمال الكردستاني بغارات تركية على شمال العراق
⋙ الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 4 أسابيع
⋙ الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابطين من كوريا الشمالية
⋙ مسيحيو نينوى يحتفلون بأعياد الميلاد
⋙ مان يونايتد يخطف التعادل في “ليلة لينغارد”
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري
⋙ العبادي: الإقليم يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف أعداد موظفي العراق (فيديو)
⋙ بالصور| كيف احتفلت حيوانات "إنستجرام" بأعياد الكريسماس
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة