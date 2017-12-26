مجلس الوزراء يوافق على انشاء مصنع الكتروني لإنتاج البطاقات والجوازات

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال إن مفوضية الانتخابات اكدت استعدادها لإجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد ، مشددا على أن بعثة الأمم المتحدة في العراق لا يجوز لها أن تبني مشاريع مصالحة خارج البلاد وعليها أن تلتزم بقوانين الدولة العراقية. بيان لمكتب رئيس الوزراء ذكر أن المجلس عقد اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس لمناقشة المواد المطروحة على جدول الاعمال واصدر عددا من القرارات بشأنها ، مبينا أن مجلس الوزراء جدد التهاني بأعياد الميلاد ، متمنيا للمسيحيين ولجميع العراقيين العيش على ارض الوطن بخير وسلام واطمئنان. ووافق مجلس الوزراء على تمويل وتأهيل مستشفى ابن القف لإصابات الحبل الشوكي التابع لدائرة صحة بغداد والذي تم تأهيله عام 1982 ليكون مركزا تأهيليا متقدما لجميع الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة ، ووافق ايضا على تمويل مشاريع تأهيل المستشفيات سعة ٤٠٠ سرير.كما وافق مجلس الوزراء على انشاء مصنع لإنتاج البطاقات والجوازات الالكتروني الملحق بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة ، وعلى اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2016 الخاص بدمج الوزارات والمضي بالإجراءات التشريعية ، فضلا عن الموافقة على تقرير جمهورية العراق الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان.مجلس الوزراء وافق أيضاً على تكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الاجراءات التنفيذية اللازمة وبحسب وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية ، وعلى المضي في استثمار جزيرة الاعراس السياحية والبحيرة المجاورة وتخويل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار البتّ في الموضوع على ضوء صيغة تحدد مسار حسم ملكية الارض دون تأخير اجراءات استثمار الموقعين المذكورين.ووافق مجلس الوزراء أيضاً على التعديل الثالث لنظام دور رعاية المسنين رقم ٤ لسنة ١٩٨٥ الذي دققه مجلس الدولة ، وقرر ان تقوم الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعداد خطة لنقل الصلاحيات للمحافظات المحررة خلال عام ٢٠١٨ بعد تحقق استكمال متطلبات استقرار نينوى وصلاح الدين والانبار ، وانتظام الاجتماعات الدورية لمجالس المحافظات لفترة اربعة اشهر بعد إقرار موازنة ٢٠١٨.وجرت الموافقة على تسجيل مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وفقا لأحكام الدليل الاسترشادي لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ، وعلى قيام الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية والمكتب الاستشاري لنُظم المعلومات والحسابات والاتصالات في جامعة بغداد (الجهة الساندة) بإبرام عقد الشراكة مع المستثمر (القطاع الخاص) باتباع اسلوب الدعوة المباشرة من اجل البدء في المشروع آنفا.انتهىم .

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