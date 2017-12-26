2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/وفد الاتحاد الاسيوي يزور ملعبي البصرة وميسان تمهيداً لرفع الحظر عنه

26/12/2017 21:03:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/ م.ا

كشفت وزارة الشباب والرياضة،اليوم الثلاثاء، أن وفداً من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم زار ملعبي المدينة الرياضية في البصرة وميسان الأولمبي تمهيداً لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "وفداً من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم برئاسة ممثل الاتحاد طلال السويلم، زار ملعب المدينة الرياضية في البصرة، (65 الف متفرج)، واطلع على الملعب والفنادق والمرافق السياحة الخاصة بالمدينة".

واوضحت الوزارة، أن "مدير المدينة الرياضية والكادر المتقدم من المديرية ومحافظة البصرة استقبلوا الوفد، ليتوجه الوفد مباشرة الى ملعب ميسان الاولمبي وكان في استقباله الخبير الكروي شامل كامل ومعاون مدير دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة فاضل الخفاجي".

وبينت الوزارة، أن "الوفد اطلع على الملعب ومرافقه الاخرى، وسيتوجه الوفد يوم غد الى زيارة باقي الملاعب العراقية في النجف وواسط وبغداد وبعدها الى ملعب دهوك والسليمانية ضمن الملاعب التي ادخلت ضمن مشروع رفع الحظر الكلي عن ملاعبنا العراقية".

ت/ل.ع

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