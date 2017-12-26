بالفديو .. الشوط الاول لمباراة العراق وقطر ينتهي بالتعادل.. هدف عالمي لاسود الرافدين

2017/12/26 | 21:10

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بغداد اليوم

انتهى الشوط الاول من مباراة العراق وقطر في الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية في خليجي 23، بالتعادل 1- ...





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