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بالفديو .. الشوط الاول لمباراة العراق وقطر ينتهي بالتعادل.. هدف عالمي لاسود الرافدين
2017/12/26 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

انتهى الشوط الاول من مباراة العراق وقطر في الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية في خليجي 23، بالتعادل 1- ...

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