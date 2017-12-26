الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


شرطة ديالى تعلن ضبط مواد متفجرة واعتقال ستة مطلوبين
2017/12/26 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىكشفت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عن ضبط مواد متفجرة في ساتر ترابي شرق بعقوبة، مؤكدة اعتقال ستة مطلوبين احدهم بتهمة "الارهاب" في مناطق متفرقة من المحافظة.واضافت القيادة أن "مفارز ودوريات اقسام شرطة بعقوبة وجلولاء وبلدروز ومكافحة الاجرام والطرق الخارجية في شرطة ديالى اعتقلت ستة مطلوبين بينهم مطلوب واحد وفق المادة ٤ ارهاب وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم".

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