مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أنقذ البديل جيسي لينغارد فريقه مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ضيفه بيرنلي وخطف تعادلاً مثيراً في الوقت القاتل أمام بيرنلي بهدفين لكل منهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد في الجولة العشرين للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وتقدم بيرنلي بثنائية عن طريق آشلي بارنس وستيفن ديفور في الدقيقتين 3 و36 قبل أن يشارك لينغارد في الشوط الثاني ويسجل هدفين في الدقيقتين 53 و90+1.ورفع مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 55 نقطة وارتفع رصيد بيرنلي إلى 33 نقطة في المركز السابع بقيادة مديره الفني شين ديتش.

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