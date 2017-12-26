ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 كين يتخطى صلاح

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط استمرار ثلاثي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2016 - 2017 في المنافسة إلى الموسم الحالي وانضمام نجوم جدد مثل المصري محمد صلاح من ليفربول وألفارو موراتا من تشيلسي فإن معرفة اسم هداف الدوري الممتاز صعب جداً هذا الموسم.

وحمل هاري كين مهاجم توتنهام لقب الهداف في الموسم الماضي بعدما احتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً أمام البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون السابق (25) والتشيلي أليكسيس سانشيز نجم أرسنال (24)، لكنهم يواجهون منافسة شرسة من محمد صلاح نجم ليفربول الذي خطف الأضواء هذا الموسم.

الاسم

الفريق

رصيد الأهداف

هاري كين

توتنهام

18

محمد صلاح

ليفربول

15

ستيرلينغ

مانشستر سيتي

12

أجويرو

مانشستر سيتي

12

ويتنافس الثلاثة رفقة صلاح وموراتا على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتتسع المنافسة نظراً لتألق كلّ من الأرجنتيني سيرخيو أجويرو والبرازيلي جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي.

ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مثل الفرنسي لاكازيت مهاجم أرسنال أو جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.

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