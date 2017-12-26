صلاح محسن يتلقى عرضا أوروبيا كبيرا

2017/12/26 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لوادي دجلة، تلقي صلاح محسن، نجم هجوم إنبي، عرضا من أحد أكبر الأندية الأوروبية التي احترف بها "ميدو" من قبل.

وذكر ميدو، في تصريحاته لبرنامج "ساعة كورة" الإذاعي، "تلقيت اتصالا من مسئول بأحد الأندية الأوروبية العريقة التي احترفت بها يستفسر مني عن صلاح محسن ورأيه به".

واوضح، "أشدت له كثيرا باللاعب هو حقا مهاجم مميز، وسيتواصل مسئولو النادي خلال الأسبوع المقبل مع نظرائهم في إنبي للحصول على خدمات صلاح في نهاية الموسم وليس في يناير المقبل".مواد متعلقة تحويل مهاجم إنبي للتحقيق بعد توقيعه للأهلي سرا الدوري المصري – احذروا ..



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ولم يفصح المدير الفني السابق لدجلة عن اسم النادي الأوروبي.

ويتصارع قطبا الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، أيضا على مهاجم النادي البترولي، ورصد مسئولو القلعة الحمراء 8 ملايين للظفر بخدماته في يناير.

وقام الجهاز الفني لإنبي بقيادة إيهاب جلال، بتحويل اللاعب للتحقيق بعد ورود أنباء عن توقيعه للأهلي سرا، وفي حال ثبوت توقيعه بالفعل، سيوقع عقوبة عليه بخصم 25% من مستحقاته، في ظل إعلانهم من قبل أنه لن يتم التفريط فيه لأي ناد داخل مصر، ولن يرحل عن إنبي سوى للاحتراف الخارجي.

وتم تصعيد اللاعب، صاحب الـ19 عاما، إلى الفريق الأول لإنبي في ديسمبر عام 2016، وشارك معه الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 2 آخرين.

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