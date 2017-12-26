تعرف على النسخة البحرية من صواريخ

2017/12/26 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خمسينيات القرن الماضي طور الاتحاد السوفييتي نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات.

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