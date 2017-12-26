الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


تعرف على النسخة البحرية من صواريخ
2017/12/26 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في خمسينيات القرن الماضي طور الاتحاد السوفييتي نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على النسخة البحرية من صواريخ "سكود" السوفيتية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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