تقرير: الهند ستصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم خلال 2018

2017/12/26 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع تقرير حديث أن تتخطى الهند المملكة المتحدة وفرنسا خلال العام المقبل لتصبح خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وأن تتجاوز الصين الولايات المتحدة بحلول عام 2032.

وأوضح تقرير صادر عن مركز البحوث الاقتصادية والتجاري "سيبر"، اليوم الثلاثاء، أن الهند سوف تصبح في المرتبة الخامسة بين كبرى الاقتصادات حلو العالم كما سوف تتقدم إلى المركز بحلول عام 2027 متجاوزة ألمانيا.

ويرى التقرير أنه في عام 2032 سوف تصبح ثلاثة أرباع الاقتصادات الكبرى من آسيا مثل الصين والهند واليابان، لتقفز الصين إلى المرتبة الأولى متجاوزة اقتصادات الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن هناك نظرة متفائلة تسيطر على الاقتصاد العالمي في عام 2018 مدعومة بأسعار التكنولوجيا والطاقة الرخيصة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من النكسات المؤقتة في اقتصاد الهند لكنه سوف يتجاوز اقتصاد كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة في عام 2018 ويصبح أكبر اقتصاد حول العالم.

ويعتبر صعود الهند جزءاً من الاتجاه الذي يرجح أن الاقتصادات الآسيوية سوف تهيمن على أكبر 10 مراكز اقتصادية على مدى الـ15 عاماً المقبلة.

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