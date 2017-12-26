الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


طرح قانوني بامكانية تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات
2017/12/26 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

بعد ان حدد مجلس الوزراء الـ 12 من ايار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات، كشف خبير قانوني، الثلاثاء، امك...

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