العبادي يدعو اربيل للتعاون بشأن ملف رواتب موظفي الاقليم

2017/12/26 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 26 كانون الأول/ ديسمبر: اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان السلطات الاتحادية في بغداد لديها تواصل مع أجهزة امنية في إقليم كوردستان، داعيا حكومة الإقليم الى التعاون مع الحكومة العراقية لاعداد قوائم بالأرقام الحقيقة للموظفين في كوردستان.

وذكر العبادي في مؤتمره الأسبوعي الذي يعقده عقب لقائه فريقه الحكومي من الوزراء اليوم انه “لدينا تواصل مع أجهزة امنية في إقليم كوردستان وهي قد حضرت اجتماعات في بغداد”.

ودعا حكومة كوردستان الى التعاون في تحديد “ارقام حقيقة” لاعداد الموظفين في الإقليم، مردفا بالقول ان “إيرادات تصدير النفط من إقليم كوردستان تغطي رواتب موظفي الإقليم”.

واوضح العبادي ان “الإقليم يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف اعداد موظفي العراق”، حسب تعبيره.



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