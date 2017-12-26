2017/12/26 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار بغداد يعلن تسجيله ارتفاعا كبيرا بمعدل رحلاته

26 ديسمبر, 2017 | 8:59 م - عدد القراءات: 13 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

سجل مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبير في معدل رحلاته القادمة والمغادرة، وذلك بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وذكر مدير النقل الجوي “علي الشرقي” في بيان اطلع عليه “الموقف العراقي” ان مطار بغداد الدولي يستقبل يوميا اكثر من (110) رحلة ما بين قادمة ومغادرة وعلى متنها اكثر من (20,000) مسافر خصوصا مع قرب أعياد رأس السنة الميلادية.

واوضح “الشرقي” ان مطار بغداد الدولي شهد استعدادات كبيرة لاستقبال العام الجديد، فيما استنفر امكانياته لتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات المغادرة والوصول.

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