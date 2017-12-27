امريكا تعلن العدد الحالي لعناصر داعش في العراق وسوريا

2017/12/27 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن الكولونيل، رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة تقدير جديدا مفاجئا للعدد المتبقي من عناصر التنظيم في العراق وسوريا.وبحسب تصريح أدلى به لموقع ""Military.com، ونقلته الوكالة الأمريكية، قال "ديلون": "حتى اليوم، كانت التقديرات تشير إلى وجود أقل من 3000 عنصر..إلا أن التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود نحو ألف عنصر في سوريا والعراق."وبحسب المتحدث الأمريكي، فإن عدد الطلعات الجوية التي قام بها التحالف خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي انخفضت إلى نحو 300 طلعة مقارنة مع 700 طلعة جوية في أكتوبر/ تشرين الأول و1500 طلعة في سبتمبر/ أيلول من نفس العام.

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