الهند ستصبح خامس أكبر اقتصاد في 2018

2017/12/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند التي تحتل حاليا المرتبة السابعة في الاقتصاد العالمي، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

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