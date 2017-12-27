ميسي يفوز بالكلاسيكو متمشيًا

2017/12/27 | 08:10

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قضى معظم مباراة كلاسيكو الليجا أمام ريال...





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