الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


غداً.. الشباب في مواجهة رد الاعتبار أمام الباطن
2017/12/27 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- Publication Date: 2017-12-26 22:47الرياض - الرياضيةتتطلق مساء غداً الأربعاء منافسات الجولة الـ 16 من دوري المحترفين السعودي بمواجهة ثأرية تجمع بين الباطن والشباب على ملعب الأول في حفر الباطن.ويدخل الفريقان المباراة بطموحات كبيرة خاصة الفريق الشبابي الذي يتطلع إلى رد الدين إلى منافسه بعد الخسارة 1ـ2 في الدور الأول، كما يأمل أيضاً في تحقيق فوزه الثالث على التوالي.أما الباطن فإنه يطمح بدوره إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الأربع الماضية.

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