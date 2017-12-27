الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


ماركا : بيل قد يكون الشرارة التي يحتاجها موسم زيدان
2017/12/27 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اشارت صحيفة ماركا الاسبانية ان النجم جاريث بيل قد يكون ما يحتاجه المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان من خلال امكانيته التي تظهر من بعد الغياب .

بيل ظهر بشكل قوي في كأس العالم للاندية وقد يحتل مكانة اساسية من بعد كارثة الكلاسيكو لكن من الذي سيضحي به زيدان من اجل بيل .

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