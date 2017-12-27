2017/12/27 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن صدور أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين بوزارة الد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب تكشف: صدور أمر قبض بحق قائد القوة الجوية وسرقة أموال مزاد العملة وأراضي الدولة مستمرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب تكشف: صدور أمر قبض بحق قائد القوة الجوية وسرقة أموال مزاد العملة وأراضي الدولة مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).