الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


2017/12/27 | 08:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق خدمة الصراف الالي في العراق من خلال اعتمام بطاقة الدفع الالكتروني ( الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى ) التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها.واشار الى ان هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان.

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