2017/12/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق خدمة الصراف الالي في العراق من خلال اعتمام بطاقة الدفع الالكتروني ( الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى ) التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها.واشار الى ان هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الرافدين" يطلق خدمة الصراف الالي الالكتروني في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الرافدين" يطلق خدمة الصراف الالي الالكتروني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).