نائبة تكشف عن استجواب جديد للجميلي وتنتقد عدم جدية الجبوري به

2017/12/27 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أنتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عدم جدية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في محاربة الفساد بدليل ما حصل من ملابسات خلال استجواب وزير التجارة والتخطيط سلمان الجميلي والتصويت على أجوبته، مبينة أن أمامه امتحان آخر خلال الاستجواب الثاني للوزير".وذكرت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "الاستجواب السابق لوزير التجارة والتخطيط أثبت عدم تعاون رئيس البرلمان معي كنائبة مستجوبة، حيث تم التصويت على القناعة بأجوبة الوزير قبل وصولي الى مبنى البرلمان بشكل متعمد وبدون إدراجه على جدول أعمال المجلس، وفيما بعد وافقت هيئة المستشارين على إعادة التصويت وكانت تعطى لي مواعيد متكررة ولكن للأسف لم يتم الالتزام بها، وبالتالي تم انقاذه من الإقالة، وهذا الأمر يثير علامات استفهام حول الدوافع وراء هذا التصرف".وبينت نصيف ان "رئيس مجلس النواب اليوم أمام امتحان جديد، حيث شرعت باستجواب جديد لوزير التجارة والتخطيط، وإذا كان جاداً في ممارسة الدور الرقابي للمجلس يجب أن يتعامل من منطلق المسؤولية الوطنية مع هذا الاستجواب، وأن لايعطي فرصة للفاسدين للنجاة بفسادهم تحت مسمى طائفي او لأسباب اخرى نضع عليها علامات استفهام، لاسيما بعد حصولنا على أدلة جديدة تثبت فساد هذه الوزارة وهي أشد وطأة من الأدلة السابقة".يذكر ان مجلس النواب صوت في 17 من آب الماضي على القناعة بأجوبة سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة خلال عملية استجوابه التي تمت في الجلسة السابقة من التصويت [16 آب] بعد موافقة 104 نواب من أصل 202 نائب.

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