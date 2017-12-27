عبطان يطالب وزير الداخلية باعتقال مطلقي العيارات النارية بعد كل فوز للمنتخب

2017/12/27 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، انه سيطالب وزير الداخلية قاسم الأعرجي باعتقال من يطلق العيارات النارية بعد كل فوز للمنتخب العراقي لكرة القدم.وذكر عبطان في صفحته على الفيسبوم: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نريد فوزاً اذا كان يؤدي الى نزف قطرة دم من مواطن عراقي بسبب رمي إطلاق نار من جهلة لاذمة ولاضمير لهم".واوضح عبطان "سأطلب من وزير الداخلية بإعتقال كل من يطلق العيارات النارية".ونشر وزير الشباب صورة لطفل مصاب بعيار ناري في منطقة الرأس.وشهد يوم أمس إطلاق أعيرة نارية "إحتفالاً" بعد فوز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره القطري 2-1 في الجولة الانية من بطولة خليجي23 المقامة في الكويت واسفر عن وقوع ضحايا.انتهى

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