الرافدين يطلق خدمة الصراف الآلي الالكتروني لسحب الاموال في اي مكان

2017/12/27 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن اطلاق خدمة الصراف الآلي في العراق من خلال اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى) التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.واضاف المكتب ان "هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان".

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