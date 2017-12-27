إطلاق خدمة الصراف الالي الالكتروني في العراق

2017/12/27 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2017-12-27 الساعة 09:03 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن اطلاق خدمة الصراف الالي في العراق من خلال اعتمام بطاقة الدفع التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني في العراق من خلال اعتمام بطاقة الدفع الالكتروني ( الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى )، التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها".

وأكد البيان، أن "هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان".انتهى29/أ43

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