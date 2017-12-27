الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2017؟
2017/12/27 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/البغدادية نيوز/… تعرف على توقعات برجك لك اليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2017.

  الحمل   عزيزي برج الحمل، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك.

إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة.

إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك.

  الثور

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