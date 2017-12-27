نفط ميسان في بغداد لخوض ثلاث مباريات تجريبية مع فرق العاصمة

2017/12/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:من المؤمل ان يعسكر فريق نادي نفط ميسان الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بغداد لإجراء ثلاث مباريات تجريبية مع فرق العاصمة.وذكر المدير الفني للفريق عدي إسماعيل لـ"الغد برس"، "اننا نواصل تحضيراتنا اليومية والمباريات الودية خلال فترة التوقف التي ستنتهي بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي".

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واوضح "اننا سنلاعب الحدود والصناعة وامانة بغداد، حيث نسعى لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه المباريات وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين وإبقائهم في جو المنافسة".وأكد "اننا نعاني من الإصابات لدى بعض اللاعبين الذين نأمل أن يتماثلوا للشفاء خلال الفترة المقبلة، وكذلك النقص الموجود في بعض المراكز التي سنعمل على تعويضها خلال هذه الفترة أيضا، للدخول بجاهزية تامة بعد انتهاء فترة التوقف".وختم حديثه قائلاً "المباريات المقبلة في الدوري مهمة ونسعى لتحقيق نتائج جيدة ترضينا وترضي الإدارة والجماهير".

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