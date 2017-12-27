الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


عمليات بغداد:سنحاسب كل شخص قام باطلاق العيارات النارية
2017/12/27 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

توعدت قيادة عمليات بغداد، امس الثلاثاء، بمحاسبة كل شخص قام بطلاق العيارات النارية بمناسبة فوز المنتخب العراقي.

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في حديث وتابعته وكالة صدى، انه “سيتم محاسبة كل شخص قام باطلاق النار، بمناسبة فوز المنتخب العراقي”.

ودعا الربيعي الى “الاحتفال بشكل حضاري بعيدا عن اطلاق النار الذي قد يتسبب بقتل واصابة المواطنين”.

وتمكن المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس الخليج 23، فيما قام عدد من المواطنين باطلاق النار بالهواء ابتهاجا بذلك.

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