إصابة مهندسين اثنين اثر حادث عرضي في باخرة حكومية بالمياه العراقية

2017/12/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةأفاد مصدر ملاحي في محافظة البصرة، الاربعاء، بأن حادثاً عرضياً ناجماً عن خلل ميكانيكي تسبب بإصابة مهندسين بحري وفني يعملان على متن باخرة حكومية بحروق خلال وجودها في المياه الاقليمية العراقية.ولفت المصدر الذي ارتأى عدم نشر اسمه الى أن "المصابين غادرا المستشفى بعد تقديم الاسعافات لهما في قسم الطوارئ واستقرار حالتهما الصحية".

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