2017/12/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسم قاسم: السعودية مرشحة للقب وسوء الحظ حرمنا من فوز كبير على قطر

بغداد/..



أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم باسم قاسم بالفوز الذي حققه العراق على نظيره القطري.

وذكر قاسم في تصريح صحفي عقب المباراة، تابعته "عين العراق نيوز"، إن المنتخب العراقي خاض مباراة كبيرة وقوية أمام منتخب منظم ومستقر منذ سنوات.

واوضح ان "المنتخب العراقي ظهر منسجم الخطوط، وكانت له الأفضلية والمبادرة في الهجوم، وبالرغم من هجومنا فقد تلقينا هدفا إلا أننا عدنا بقوة وسجلنا هدفين، وكان من الممكن تسجيل أكثر من ذلك لولا سوء الحظ".

وحول طموح المنتخب العراقي وقدرته على المنافسة، قال "سنسعى لإسعاد الجماهير العراقية، وبذل كل ما نملك من أجل تحقيق اللقب".

وحذر قاسم من المنتخب اليمني، موضحا انه "قدم مباراة قوية أمام المنتخب البحريني وكاد أن يحقق المفاجأة"، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي عانى كثيراً في هذه البطولة من غياب 8 محترفين.

وحول مرشحه للفوز باللقب، بين ان "المنتخب القطري لا زال يملك الفرصة في المنافسة على اللقب، كما أن المنتخب السعودي أيضاً قدم مستوى مميزاً حتى هذه اللحظة".

وكان منتخبنا الوطني قد حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة التي جمعته مع المنتخب القطري، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة خليجي 23.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم قاسم: السعودية مرشحة للقب وسوء الحظ حرمنا من فوز كبير على قطر) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم قاسم: السعودية مرشحة للقب وسوء الحظ حرمنا من فوز كبير على قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).