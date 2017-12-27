الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


واشنطن تبلغ اتحاد القوى بمعارضتها تأجيل الانتخابات
2017/12/27 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

كشفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن أبلاغ الولايات المتحدة الأميركية اتحاد القوى العراقية معارضتها تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ايار المقبل، في خطوة مثيرة للاستغراب.

وذكرت النائبة عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السفارة الأميركية في بغداد أبلغت بعض القوى في اتحاد القوى العراقية بمعارضتها تأجيل الانتخابات كون ذلك قد يؤدي إلى ارباك الوضع في العراق”.

واوضحت نصيف، أن “السفارة الأميركية تتدخل في كافة الملفات والأمور السياسية في العراق إلا في ملف تأجيل الانتخابات”.

وكانت النائبة عن كتلة الأحرار انغام حوشي الشريفي كشفت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، امس الثلاثاء عن وجود ضغط دولي كبير لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم إصرار بعض الكتل على تأجيلها.

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