الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


النزاهة النيابية: قوات الأمن تخشى اعتقال اصحاب السلطة والنفوذ المتهمين بالفساد ومشكلة القضاة الصغار هي الأخطر
2017/12/27 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي وجود ملفات فساد في جميع مؤسسات الدولة وأوامر قبض بحق مس...

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