النزاهة النيابية: قوات الأمن تخشى اعتقال اصحاب السلطة والنفوذ المتهمين بالفساد ومشكلة القضاة الصغار هي الأخطر

2017/12/27 | 09:20

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بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي وجود ملفات فساد في جميع مؤسسات الدولة وأوامر قبض بحق مس...





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