الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


بسبب الجليد.. انزلاق طائرة أثناء هبوطها في مطار بوسطن
2017/12/27 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دون أن يسفر

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