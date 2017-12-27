الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


الرافدين يطلق خدمة الصراف الآلي الالكتروني (ATM)
2017/12/27 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن اطلاق خدمة الصراف الآلي في العراق من خلال اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى) التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها" .

واضاف المكتب ان "هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان".

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