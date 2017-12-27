الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


إحتفالات کرسمس في مدينة
2017/12/27 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

إحتفالات کرسمس في مدينة "جُلفا"

إرنا-إصفهان- الجالية الأرمينية في مدينة "جُلفا" التابعة لمحافظة إصفهان (وسط) تحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية.

27 ديسمبر 2017

08:57

عکس: آرشيو ايرنا

کد خبر: 3570952

1 عکس

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