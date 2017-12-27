تحول منزل رفسنجاني الى متحف

2017/12/27 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]أعلن محمد علي انصاري مسؤول مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الامام الخميني بانه سيتم تحويل منزل الرئيس الايراني الأسبق اکبر هاشمي رفسنجاني الى متحف من قبل هذه المؤسسة.وياتي تحويل منزل رفسنجاني في منطقة جماران في شمال طهران، الى متحف، على اعتاب الذكرى السنوية الاولى لوفاته والتي تصادف بعد اسبوعين.وتوفي رفسنجاني في الثامن من كانون الثاني 2017 أثر أزمة قلبية عن عمر 82 عاماً في أحدى المستشفيات شمال طهران.ووفقا لهذا الخبر ستقوم مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الامام الخميني وبالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدني بافتتاح هذا المتحف في الذكرى السنوية الاولى لوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

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