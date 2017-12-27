بغداد تمدد حظر الطيران على كوردستان

2017/12/27 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، تمديد حظر الطيران المفروض على مطارات اقليم كوردستان.

وذكر موقع مطار اربيل في "تويتر" ان الحكومة الاتحادية قررت تمديد الحظر المفروض على مطاري أربيل والسليمانية لمدة شهرين اضافيين.

واضاف الموقع ان الحظر الجديد يمتد لغاية الثامن والعشرين من شهر شباط من العام المقبل 2018.

يشار الى ان الحكومة العراقية قررت فرض حظر للرحلات الخارجية على مطاري اربيل والسليمانية، رداً منها على قيام حكومة اقليم كوردستان بتنظيم الاستفتاء نهاية أيلول الماضي.

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