المصادقة على ترخيص 58 حزبا عراقيا جديدا

2017/12/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي مصادقة المجلس على "منح إجازة تأسيس لـ58 حزبا جديدا".

وأفاد بيان للمفوضية بأن الهيتاوي أكد أن الأحزاب المذكورة استكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية واستوفت قواعد السلوك، وفقا لنص قانون الأحزاب السياسية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن عدد الأحزاب التي صادق عليها مجلس المفوضين بلغ 204 أحزاب، وهي التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة.

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