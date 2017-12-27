حكومة اقليم كوردستان تعلن عطلة رسمية

2017/12/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أربيل – عراق برس 7 كانون الاول/ ديسمبر: اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان وفق الجدول السنوي للعطل الرسمية في الاقليم فان الاول من شهر كانون الثاني مطلع العام المقبل هو عطلة رسمية، لافتا الى ان الحكومة ستعقد غدا الخميس اجتماعا وسيعلن مقرراته بشأن العطل الرسمية في رأس السنة الميلادية الجديدة 2018.

وذكر سفين دزيي في تصريح صحفي انه “وفقا لجدول العطل الرسمية في الاقليم فان الاول من كانون الثاني فقط عطلة رسمية”.

واضاف ان من المقرر ان يجتمع مجلس وزراء الاقليم غدا الخميس من اجل اصدار قرار نهائي بشأن العطل.

ووفقا لجدول العطل الرسمية في الاقليم فان يومي 25 كانون الاول الذي يصادف ميلاد السيد المسيح (ع) والاول من كانون الثاني الذي يكون بداية السنة الميلادية هما عطلتان رسميتان.



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